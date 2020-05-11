0
0
16
НОВОСТИ

Число зарегестрированных безработных в России увеличилась в два раза - Путин

17:02 11.05.2020 Источник: Интерфакс

Численность официально зарегистрированных безработных в России увеличилась в два раза по сравнению с началом апреля, до 1,4 млн человек, правительству поручается подготовить решения по стабилизации рынка труда, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вот на какую острую, системную проблему хочу обратить сегодня ваше внимание. По последним данным, число официально зарегистрированных безработных в России достигло 1,4 млн. Это в два раза выше уровня начала апреля", - сказал он в начале совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

По его словам, "ситуация непростая и требует комплексных действий по стабилизации рынка труда, по поддержке людей, потерявших работу".

"Прошу правительство подготовить такие решения. Обсудим их на отдельном совещании до конца мая", - добавил Путин.

"Наша главная задача - максимально снизить риски дальнейшего роста безработицы и здесь так же сработать на опережение, ведь квалифицированные кадры, как и созидательная энергия самих предпринимателей - это капитал в развитии страны, и нам его необходимо сберечь", - сказал президент.

Обращение президента России к гражданам 11 мая 2020 года (ТЕКСТ и ВИДЕО)

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 11.05.2020
Президент России попросил пожилых людей еще потерпеть режим самоизоляции
0
46
16:55 11.05.2020
Пособия по уходу за ребенком будут удвоены - Путин
0
59
16:43 11.05.2020
Президент России сохранил полномочия губернаторов по мерам борьбы с COVID-19
0
84
16:27 11.05.2020
Путин: 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней
0
135
15:48 11.05.2020
В Китае обнаружили 1000-летнюю буддийскую гробницу
0
153
15:45 11.05.2020
В Рамадан хозяева торговых точек в Чечне прощают долги своим покупателям
0
152
15:30 11.05.2020
Россия предлагает США продлить договор СНВ-3 - МИД РФ
0
183
15:25 11.05.2020
На космодроме Байконур и в городе заболевших COVID-19 нет - Рогозин
0
174
13:50 11.05.2020
В Еврокомиссии призвали готовится ко второй волне коронавируса
0
320
13:37 11.05.2020
Путин снова обратиться к гражданам перед очередным совещанием
0
344

Возврат к списку