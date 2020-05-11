Число зарегестрированных безработных в России увеличилась в два раза - Путин

17:02 Источник: Интерфакс

Численность официально зарегистрированных безработных в России увеличилась в два раза по сравнению с началом апреля, до 1,4 млн человек, правительству поручается подготовить решения по стабилизации рынка труда, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вот на какую острую, системную проблему хочу обратить сегодня ваше внимание. По последним данным, число официально зарегистрированных безработных в России достигло 1,4 млн. Это в два раза выше уровня начала апреля", - сказал он в начале совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

По его словам, "ситуация непростая и требует комплексных действий по стабилизации рынка труда, по поддержке людей, потерявших работу".

"Прошу правительство подготовить такие решения. Обсудим их на отдельном совещании до конца мая", - добавил Путин.

"Наша главная задача - максимально снизить риски дальнейшего роста безработицы и здесь так же сработать на опережение, ведь квалифицированные кадры, как и созидательная энергия самих предпринимателей - это капитал в развитии страны, и нам его необходимо сберечь", - сказал президент.

Обращение президента России к гражданам 11 мая 2020 года (ТЕКСТ и ВИДЕО)

