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Собянин: Число госпитализайций с COVID-19 в Москве стабильно три недели

17:45 11.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число госпитализаций из-за новой коронавирусной инфекции остается в Москве стабильным и даже снижается третью неделю подряд. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

"Мы увеличили втрое объем тестирований на коронавирус. Это позволило обеспечить раннюю выявляемость заболевших и лечение их. В результате количество госпитализаций в Москве уже третью неделю остается стабильным и даже снижается", - сказал Собянин.

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