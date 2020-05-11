Голикова назавала количество регионов, которые могут перейти сразу ко 2-й фазе снятия ограничений
17:58 11.05.2020 Источник: Интерфакс
Одиннадцать российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия противокоронавирусных ограничений, еще 22 смогут соответствовать критериям выхода, если нарастят коечный фонд и увеличат масштабы тестирования, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
В ходе совещания у президента РФ Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке, она рассказала о трех критериях поэтапного снятия ограничений - коэффициент распространения инфекции, свободный коечный фонд и количество тестов на 100 тыс. населения в день.
Для первого этапа снятия ограничений коэффициент распространения инфекции должен быть не более единицы, свободных коек должно быть не менее 50% от общего нормативного и количество тестов - не менее семидесяти на 100 тыс. населения.
Голикова отметила, что уже сейчас в среднем по РФ коэффициент распространения инфекции равен единице, но по отдельным регионам этот показатель варьируется.
"Если бы сегодня субъекты РФ по тем трем критериям, которые я упомянула, принимали решение об ослаблении ограничительных мер, то таких регионов сегодня оказалось бы одиннадцать", - сказала Голикова.
По ее словам, эти регионы "могли бы выйти не только на первый, но и на второй этап снижения ограничительных мер".
"Сегодня 22 региона в дополнение к этим одиннадцати могли бы ступить на путь ослабления ограничений, если бы два других критерия, а именно - 50% свободного коечного фонда и охват тестирования не менее 70 на 100 тыс. населения - могли бы исполняться", - продолжила Голикова.
Вместе с тем, она назвала эти показатели достижимыми, и региональные власти способны их добиться. Вице-премьер подчеркнула, что ограничения должны сниматься очень осторожно.
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