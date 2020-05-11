Россияне считают нужным разрешить прогулки и занятия спортом с 12 мая - опрос

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 65-66% россиян считают наиболее оправданной мерой, связанной с поэтапным снятием ограничений из-за коронавируса, разрешение на прогулки. Об этом говорится в исследовании, проведенном ресурсом стопкоронавирус.рф.

С 12 мая в ряде регионов России начнется поэтапное снятие ограничений, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции.

"Среди самых оправданных с точки зрения населения мер оказались прогулки (65-66% опрошенных), разрешение на занятия спортом на улице (43-51%), разрешение на работу небольших магазинов (40-41%), разрешение работы небольших организаций сферы услуг (39-43%)", - говорится в результатах опроса, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Самыми неоправданными с 12 мая россияне считают следующие меры: открытие ресторанов (55-59%), открытие школ (55-57%), открытие детских садов (44-47%) и разрешение на выход из дома для людей старше 65 лет (группа риска) (34-40%).

Опросы проводились в группах стопкоронавирус.рф в социальной сети "ВКонтакте" и мессенджере Telegram 9-11 мая, в них приняли участие свыше 59,1 тыс. человек.