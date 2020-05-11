Россияне считают нужным разрешить прогулки и занятия спортом с 12 мая - опрос
20:10 11.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 65-66% россиян считают наиболее оправданной мерой, связанной с поэтапным снятием ограничений из-за коронавируса, разрешение на прогулки. Об этом говорится в исследовании, проведенном ресурсом стопкоронавирус.рф.
С 12 мая в ряде регионов России начнется поэтапное снятие ограничений, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции.
"Среди самых оправданных с точки зрения населения мер оказались прогулки (65-66% опрошенных), разрешение на занятия спортом на улице (43-51%), разрешение на работу небольших магазинов (40-41%), разрешение работы небольших организаций сферы услуг (39-43%)", - говорится в результатах опроса, имеющихся в распоряжении ТАСС.
Самыми неоправданными с 12 мая россияне считают следующие меры: открытие ресторанов (55-59%), открытие школ (55-57%), открытие детских садов (44-47%) и разрешение на выход из дома для людей старше 65 лет (группа риска) (34-40%).
Опросы проводились в группах стопкоронавирус.рф в социальной сети "ВКонтакте" и мессенджере Telegram 9-11 мая, в них приняли участие свыше 59,1 тыс. человек.
НОВОСТИ
- 17:58 11.05.2020
- Голикова назавала количество регионов, которые могут перейти сразу ко 2-й фазе снятия ограничений
- 17:45 11.05.2020
- Собянин: Число госпитализайций с COVID-19 в Москве стабильно три недели
- 17:30 11.05.2020
- Темп прироста CJVID-19 в России имеет тенденцию к снижению - Голикова
- 17:02 11.05.2020
- Число зарегестрированных безработных в России увеличилась в два раза - Путин
- 17:00 11.05.2020
- Президент России попросил пожилых людей еще потерпеть режим самоизоляции
- 16:55 11.05.2020
- Пособия по уходу за ребенком будут удвоены - Путин
- 16:43 11.05.2020
- Президент России сохранил полномочия губернаторов по мерам борьбы с COVID-19
- 16:27 11.05.2020
- Путин: 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней
- 15:48 11.05.2020
- В Китае обнаружили 1000-летнюю буддийскую гробницу
- 15:45 11.05.2020
- В Рамадан хозяева торговых точек в Чечне прощают долги своим покупателям
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать