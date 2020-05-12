Московские промышленные предприятия и стройки возобновляют работу

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Промышленные предприятия и стройки столицы возобновляют во вторник работу, которая была остановлена ранее в связи с ограничениями, принятыми в Москве для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Власти столицы разрешили работу строек и промышленности только при соблюдении всех установленных норм санитарно- эпидемиологического контроля. В частности, сотрудники должны использовать маски, респираторы и перчатки во всех случаях за исключением работы в обособленных помещениях без присутствия иных лиц. Также все предприятия обязаны в период до 31 мая протестировать на наличие коронавируса не менее 10% своих сотрудников, а с 1 июня - проводить такой же объем тестов каждые 15 дней. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, несоблюдение требований, которые будут контролировать специалисты Роспотребнадзора, может повлечь за собой закрытие предприятия.

Кроме того, власти отмечают, что на рабочие места могут вернуться только те работники, присутствие которых в цехах, офисах и на стройплощадках необходимо по технологическим причинам. "Всем, кто может работать в дистанционном режиме, следует по-прежнему оставаться дома", - заметил градоначальник. В любом случае, на работу не должны выходить сотрудники, страдающие хроническими заболеваниями, и беременные женщины. "Категорически не допускается присутствие на рабочих местах лиц с повышенной температурой и признаками ОРВИ. Выходя на работу после перенесенного заболевания, работник должен предоставить листок нетрудоспособности или справку от врача", - пояснил Собянин на своем сайте. В рабочих помещениях должна соблюдаться социальная дистанция, а при необходимости - установлены перегородки, разделяющие рабочие места сотрудников.