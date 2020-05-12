Восемь многофункциональных медицинских центров будут сданы до конца недели - Минобороны РФ

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России до конца текущей недели завершат строительство восьми многофункциональных медицинских центров, возводимых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщили в российском военном ведомстве.

"Новые корпуса будут сданы в эксплуатацию в Калининграде, Пушкине Ленинградской области, Ростове-на- Дону, Севастополе, Омске, Улан-Удэ, Петропавловске- Камчатском и Хабаровске. Сдачей медцентров второй очереди строительства Минобороны России завершит выполнение государственной задачи по возведению 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны", - сообщили в министерстве.

Сейчас завершаются отделочные работы, идет благоустройство прилегающей территории, установка мебели, монтаж и наладка медицинского оборудования. Всего для нужд всех 16 медцентров планируется поставить около 500 тыс. предметов медицинского назначения - это медтехника, специальное оборудование и различные приборы.

"В центры завершается поставка медицинской техники, в том числе рентгеновское оборудование, компьютерные томографы, аппараты УЗИ, оборудование анестезиологии и эндоскопии, а также аппараты искусственной вентиляции легких", - уточнили в Минобороны.

Работа ведется круглосуточно. Выстроенная логистика с привлечением самолетов ВКС России морского транспорта обеспечивает бесперебойную поставку материалов.