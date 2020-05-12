0
0
139
НОВОСТИ

Восемь многофункциональных медицинских центров будут сданы до конца недели - Минобороны РФ

08:50 12.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России до конца текущей недели завершат строительство восьми многофункциональных медицинских центров, возводимых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщили в российском военном ведомстве.

"Новые корпуса будут сданы в эксплуатацию в Калининграде, Пушкине Ленинградской области, Ростове-на- Дону, Севастополе, Омске, Улан-Удэ, Петропавловске- Камчатском и Хабаровске. Сдачей медцентров второй очереди строительства Минобороны России завершит выполнение государственной задачи по возведению 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны", - сообщили в министерстве.

Сейчас завершаются отделочные работы, идет благоустройство прилегающей территории, установка мебели, монтаж и наладка медицинского оборудования. Всего для нужд всех 16 медцентров планируется поставить около 500 тыс. предметов медицинского назначения - это медтехника, специальное оборудование и различные приборы.

"В центры завершается поставка медицинской техники, в том числе рентгеновское оборудование, компьютерные томографы, аппараты УЗИ, оборудование анестезиологии и эндоскопии, а также аппараты искусственной вентиляции легких", - уточнили в Минобороны.

Работа ведется круглосуточно. Выстроенная логистика с привлечением самолетов ВКС России морского транспорта обеспечивает бесперебойную поставку материалов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:00 12.05.2020
Конгрессмены США предложили усилить санкции против РФ за нарушение прав человека
0
0
09:35 12.05.2020
Пожар в больнице Святого Георгия в Петербурге потушен
0
70
09:20 12.05.2020
Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ снизят нефтедобычу
0
101
09:05 12.05.2020
Из горевшей больницы в Петербурге эвакуированы 150 человек
0
127
09:00 12.05.2020
Данные по заразившимся коронавирусом на утро 12 мая
0
140
08:40 12.05.2020
Советник Трампа считает, что Китай нанес серьезный ущерб миру и должен понести ответственность
0
161
08:20 12.05.2020
После снятия ограничений и пока не будет создана вакцина от коронавируса в музеях могут появиться новые правила
0
151
08:10 12.05.2020
Из-за пожара в больнице Петербурга погибли пять человек подключенных к ИВЛ
0
187
07:50 12.05.2020
После снятия ограничений из-за коронавируса будет открыт первый автомобильный мост между Россией и Китаем
0
216
07:40 12.05.2020
Новые условия торгового соглашения с Китаем не интересны США - Трамп
0
244

Возврат к списку