Новые условия торгового соглашения с Китаем не интересны США - Трамп
07:40 12.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обсуждение новых условий двустороннего всеобъемлющего торгового соглашения с Китаем не интересует Соединенные Штаты. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Розовом саду Белого дома.
Его попросили прокомментировать информацию о том, что Пекин просит Вашингтон изменить условия сделки в связи с последствиями пандемии коронавируса. "Мы подписали сделку. Я тоже слышал об этом. Они хотели бы пересмотреть торговую сделку, чтобы сделать ее [условия] лучше для себя. <...> Нет, меня это не интересует. Давайте посмотрим, выполняют ли они соглашение, которое сами подписали", - сказал глава государства.
Он также добавил, что "нисколько не заинтересован" в такого рода переговорах об изменении условий сделки. "Я недоволен Китаем. Они должны были остановить [коронавирус] в самом зародыше", - сказал президент.
Его попросили прокомментировать статью в газете "Уолл- стрит джорнэл", в которой говорится, что администрация США может опубликовать предупреждение об угрозе кибератак в отношении американских ученых со стороны хакеров, якобы связанных с властями Китая. Трамп отметил, что США следят за сообщениями о китайских хакерах. "Китай много лет использовал США в своих интересах", - заключил американский лидер.
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