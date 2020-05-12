Новые условия торгового соглашения с Китаем не интересны США - Трамп

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обсуждение новых условий двустороннего всеобъемлющего торгового соглашения с Китаем не интересует Соединенные Штаты. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Розовом саду Белого дома.

Его попросили прокомментировать информацию о том, что Пекин просит Вашингтон изменить условия сделки в связи с последствиями пандемии коронавируса. "Мы подписали сделку. Я тоже слышал об этом. Они хотели бы пересмотреть торговую сделку, чтобы сделать ее [условия] лучше для себя. <...> Нет, меня это не интересует. Давайте посмотрим, выполняют ли они соглашение, которое сами подписали", - сказал глава государства.

Он также добавил, что "нисколько не заинтересован" в такого рода переговорах об изменении условий сделки. "Я недоволен Китаем. Они должны были остановить [коронавирус] в самом зародыше", - сказал президент.

Его попросили прокомментировать статью в газете "Уолл- стрит джорнэл", в которой говорится, что администрация США может опубликовать предупреждение об угрозе кибератак в отношении американских ученых со стороны хакеров, якобы связанных с властями Китая. Трамп отметил, что США следят за сообщениями о китайских хакерах. "Китай много лет использовал США в своих интересах", - заключил американский лидер.