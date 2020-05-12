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После снятия ограничений из-за коронавируса будет открыт первый автомобильный мост между Россией и Китаем

07:50 12.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый автомобильный мост между Россией и Китаем, построенный через пограничную реку Амур возле городов Благовещенск и Хэйхэ, введут в эксплуатацию после снятия введенных из-за коронавируса ограничений. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

"Если бы не пандемия и закрытые границы государств, то мостовой переход начал бы работу после выдачи разрешения. Но так как сейчас в мире сложилась непростая эпидемиологическая ситуация, то, конечно, фактический ввод мостового перехода будет осуществлен только после снятия всех ограничений", - сказал собеседник агентства.

Строительство первого трансграничного моста в районе Благовещенска в Амурской области велось с 2016 года и было завершено в прошлом декабре. Минстрой РФ выдал разрешение на ввод моста в эксплуатацию.

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