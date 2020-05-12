После снятия ограничений и пока не будет создана вакцина от коронавируса в музеях могут появиться новые правила
08:20 12.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские музеи будут ограничивать число посетителей с помощью электронных билетов и предварительной регистрации, исходя из возможности двухметровой дистанции между людьми в зале после снятия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Об этом во вторник сообщила газете "Известия" директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак.
"Пока не будет создана вакцина от коронавируса, нам придется работать в новом режиме, с целым рядом предосторожностей. На первом этапе в музей будут пускать ограниченное число людей по предварительной регистрации. Они все должны быть снабжены масками и перчатками, на входе будем всем измерять температуру", - отметила Лошак изданию.
Кроме того, среди смотрителей в залах во время сохранения эпидемиологической угрозы не будет людей старше 65 лет, для них предусмотрят иные участки работы, а возраст работников гардероба не должен превышать 60 лет.
Как отметила изданию замминистра культуры Алла Манилова, российские музеи могут открыться в середине июля. "Это не просто наше видение ситуации, а детально проработанные - совместно с федеральными учреждениями, всеми лидерами отрасли - сроки. Точка отсчета возобновления работы музеев - полное снятие ограничительных мер. Если 1 июня они продлены не будут, появится надежда на оптимистичный сценарий, при котором возможный старт открытия музеев - середина июля", - подчеркнула она.
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