Из-за пожара в больнице Петербурга погибли пять человек подключенных к ИВЛ
08:10 12.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожар произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, которая принимает пациентов, заразившихся коронавирусом. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в главке МЧС по городу.
"В помещение на 6-м этаже происходило горение обстановки на площади 10 кв. метров", - говорится в сообщении. По данным ведомства, пожар в здании больницы на Северном проспекте в доме номер 1 произошел рано утром во вторник.
"При пожаре погибли пять пациентов, подключенных к ИВЛ (аппарату искусственной вентиляции легких - прим. ТАСС)", - сказал источник.
На данный момент пожар локализован. "Его площадь составила 10 кв. метров", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
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