Из-за пожара в больнице Петербурга погибли пять человек подключенных к ИВЛ

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, которая принимает пациентов, заразившихся коронавирусом. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в главке МЧС по городу.

"В помещение на 6-м этаже происходило горение обстановки на площади 10 кв. метров", - говорится в сообщении. По данным ведомства, пожар в здании больницы на Северном проспекте в доме номер 1 произошел рано утром во вторник.

"При пожаре погибли пять пациентов, подключенных к ИВЛ (аппарату искусственной вентиляции легких - прим. ТАСС)", - сказал источник.

На данный момент пожар локализован. "Его площадь составила 10 кв. метров", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

