0
0
32
НОВОСТИ

Из-за пожара в больнице Петербурга погибли пять человек подключенных к ИВЛ

08:10 12.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, которая принимает пациентов, заразившихся коронавирусом. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в главке МЧС по городу.

"В помещение на 6-м этаже происходило горение обстановки на площади 10 кв. метров", - говорится в сообщении. По данным ведомства, пожар в здании больницы на Северном проспекте в доме номер 1 произошел рано утром во вторник.

"При пожаре погибли пять пациентов, подключенных к ИВЛ (аппарату искусственной вентиляции легких - прим. ТАСС)", - сказал источник.

На данный момент пожар локализован. "Его площадь составила 10 кв. метров", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:20 12.05.2020
После снятия ограничений и пока не будет создана вакцина от коронавируса в музеях могут появиться новые правила
0
31
07:50 12.05.2020
После снятия ограничений из-за коронавируса будет открыт первый автомобильный мост между Россией и Китаем
0
97
07:40 12.05.2020
Новые условия торгового соглашения с Китаем не интересны США - Трамп
0
120
07:30 12.05.2020
Московские промышленные предприятия и стройки возобновляют работу
0
125
20:10 11.05.2020
Россияне считают нужным разрешить прогулки и занятия спортом с 12 мая - опрос
0
690
17:58 11.05.2020
Голикова назвала количество регионов, которые могут перейти сразу ко 2-й фазе снятия ограничений
0
921
17:45 11.05.2020
Собянин: Число госпитализаций с COVID-19 в Москве стабильно три недели
0
848
17:30 11.05.2020
Темп прироста COVID-19 в России имеет тенденцию к снижению - Голикова
0
858
17:02 11.05.2020
Число зарегестрированных безработных в России увеличилась в два раза - Путин
0
761
17:00 11.05.2020
Президент России попросил пожилых людей еще потерпеть режим самоизоляции
0
802

Возврат к списку