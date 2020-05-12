Данные по заразившимся коронавирусом на утро 12 мая
09:00 12.05.2020 Источник: Lenta.ru
Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 12 мая превысило 4,17 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.
По информации проекта Хопкинса, в мире заражены 4 177 504 человека. Прирост заразившихся за сутки составил 74,6 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 286 330 пациентов, более 1,45 миллиона человек выздоровели.
Наиболее пострадавшими от SARS-CoV-2 остаются США (1,3 миллиона человек) и Испания (227,4 тысячи). Великобритания закрепилась на третьей строчке рейтинга по числу инфицированных (224,3 тысячи). На четвертом месте находится Россия (221,3 тысячи), на пятом — Италия (219,8 тысячи).
Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 80 682 человека. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов. Lenta.Ru
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