0
0
139
НОВОСТИ

Данные по заразившимся коронавирусом на утро 12 мая

09:00 12.05.2020 Источник: Lenta.ru

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 12 мая превысило 4,17 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта Хопкинса, в мире заражены 4 177 504 человека. Прирост заразившихся за сутки составил 74,6 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 286 330 пациентов, более 1,45 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшими от SARS-CoV-2 остаются США (1,3 миллиона человек) и Испания (227,4 тысячи). Великобритания закрепилась на третьей строчке рейтинга по числу инфицированных (224,3 тысячи). На четвертом месте находится Россия (221,3 тысячи), на пятом — Италия (219,8 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 80 682 человека. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:00 12.05.2020
Конгрессмены США предложили усилить санкции против РФ за нарушение прав человека
0
0
09:35 12.05.2020
Пожар в больнице Святого Георгия в Петербурге потушен
0
70
09:20 12.05.2020
Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ снизят нефтедобычу
0
101
09:05 12.05.2020
Из горевшей больницы в Петербурге эвакуированы 150 человек
0
127
08:50 12.05.2020
Восемь многофункциональных медицинских центров будут сданы до конца недели - Минобороны РФ
0
139
08:40 12.05.2020
Советник Трампа считает, что Китай нанес серьезный ущерб миру и должен понести ответственность
0
161
08:20 12.05.2020
После снятия ограничений и пока не будет создана вакцина от коронавируса в музеях могут появиться новые правила
0
151
08:10 12.05.2020
Из-за пожара в больнице Петербурга погибли пять человек подключенных к ИВЛ
0
187
07:50 12.05.2020
После снятия ограничений из-за коронавируса будет открыт первый автомобильный мост между Россией и Китаем
0
216
07:40 12.05.2020
Новые условия торгового соглашения с Китаем не интересны США - Трамп
0
244

Возврат к списку