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Из горевшей больницы в Петербурге эвакуированы 150 человек

09:05 12.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сто пятьдесят человек эвакуированы из горевшей больницы в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Эвакуировано 150 человек", - сказали в пресс-службе.

По данным городского главка МЧС, возгорание произошло в палате реанимации, всех эвакуированных пациентов разместили на нижних этажах. "Происходит горение на шестом этаже в палате реанимации. Всего 150 человек эвакуировано с шестого этажа на нижние этажи", - сказал ТАСС представитель ведомства.

Информация о пожаре в больнице Святого Георгия в Санкт- Петербурге поступила в 06:23 мск. Возгорание произошло в одном и помещений на шестом этаже. В настоящее время горение локализовано на площади 10 кв. метров. По данным источника ТАСС в экстренных службах, погибли пять человек, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Причиной пожара, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание одного из аппаратов или его неисправность.

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