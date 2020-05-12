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Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ снизят нефтедобычу

09:20 12.05.2020 Источник: РБК

Сразу три страны Персидского залива заявили о решении снизить в июне добычу нефти дополнительно к квоте ОПЕК+. Речь идет о Саудовской Аравии, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщает Reuters.

Саудовские власти решили во время первого летнего месяца дополнительно сократить добычу нефти на 1 млн барр./сутки. Таким образом, в июне производство нефти в этой стране составит 7,5 млн барр./сутки вместо 8,5 млн барр./сутки.

Вслед за Эр-Риядом о планах сократить добычу сырой нефти в июне сообщили власти Кувейта. Они намерены снизить нефтедобычу на 80 тыс. барр./сутки дополнительно к своим обязательствам в рамках сделки ОПЕК+.

Также о намерениях сократить нефтедобычу в июне сообщили ОАЭ. Эмираты сократят производство сырой нефти в июне на 100 тыс. барр./сутки.  РБК

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