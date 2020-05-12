Конгрессмены США предложили усилить санкции против РФ за нарушение прав человека
10:00 12.05.2020 Источник: РБК
Американские конгрессмены представили проект резолюции, который предлагает администрации президента США Дональда Трампа ужесточить санкции против России за нарушение прав человека. Проект опубликован сайте комитета по иностранным делам палаты представителей (нижняя палата конгресса).
Документ разработали председатель комитета, конгрессмен-демократ Элиот Энгел и его заместитель, республиканец Майкл Маккол.
В резолюции американские законодатели также требуют, чтобы российские власти немедленно освободили всех политических заключенных. РБК
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