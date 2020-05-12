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В России могут изменить понятие "оскорбление"

11:05 12.05.2020 Источник: Интерфакс

Законопроект о штрафах для госслужащих за оскорбление граждан вносится в Госдуму во вторник, заявил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

"Единая Россия" подготовила и вносит в Госдуму законопроект о наказании чиновников за хамство. В нем прописаны четкие меры ответственности, вплоть до отстранения от должности", - цитируют Турчака в пресс-службе партии во вторник.

В пресс-службе партии отметили, что законопроект вносится в Госдуму 12 мая.

Отмечается, что законопроект предлагает поправки в Кодекс об административных правонарушениях поправки, согласно которым за оскорбления со стороны чиновников их будут дисквалифицировать на срок до года, при повторном - до двух лет.

Предлагается также ввести для государственных и муниципальных служащих штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении - от 100 до 150 тысяч рублей.

Кроме того, предусматривается изменение понятия оскорбления - сейчас это "унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме". Определение предлагается дополнить словами "и "в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме".

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