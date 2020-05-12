Норвежцы обеспокоены из-за модернизации радара с американским оборудованием недалеко от границы с РФ

10:20 Источник: Известия

Жители норвежского города Вардё выступили против модернизации радара системы «Глобус» американским оборудованием, считая это провокацией в адрес России, пишет NRK.

Обновленный радар будет располагаться всего в 28 км от границы с РФ, и жители Вардё выразили обеспокоенность возможной реакцией Москвы.

«Я боюсь всего. Мы живем так близко к России, и сейчас они ведут практически войну друг против друга. Это просто угроза городу. Это абсолютно ужасно», — заявил местный житель Стиг Нильсен.

По мнению другого горожанина — Асле Кристиансена — развертывание радара вообще незаконно, так как рядом с ним будут жить более 2 тыс. человек, на здоровье которых отразится работа системы.

«Я думаю, что в этом есть только недостатки», — указал он.

«Во-первых, это провокация против наших соседей. Во-вторых, население здесь подвергается бомбардировкам, если что-то случится. Мы станем целями. Это нехорошо», — добавил житель Вардё Ронии Бьёрклунд.

Издание отмечает, что в 2017 и 2018 годах появились данные о пролете российских бомбардировщиков вблизи Вардё. По данным журналистов, самолеты подлетали достаточно близко, чтобы поразить при желании радиолокационные системы. Однако Минобороны РФ данную информацию не подтверждало.

Мэр муниципалитета Вардё Орджан Йенсен признал, что жители города действительно обеспокоены.

«Радарная система — это заноза в глазах России», — заявил мэр.

Однако норвежские военные убеждают соотечественников, что причин для беспокойства нет. Известия