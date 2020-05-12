0
0
139
НОВОСТИ

Норвежцы обеспокоены из-за модернизации радара с американским оборудованием недалеко от границы с РФ

10:20 12.05.2020 Источник: Известия

Жители норвежского города Вардё выступили против модернизации радара системы «Глобус» американским оборудованием, считая это провокацией в адрес России, пишет NRK.

Обновленный радар будет располагаться всего в 28 км от границы с РФ, и жители Вардё выразили обеспокоенность возможной реакцией Москвы.

«Я боюсь всего. Мы живем так близко к России, и сейчас они ведут практически войну друг против друга. Это просто угроза городу. Это абсолютно ужасно», — заявил местный житель Стиг Нильсен.

По мнению другого горожанина — Асле Кристиансена — развертывание радара вообще незаконно, так как рядом с ним будут жить более 2 тыс. человек, на здоровье которых отразится работа системы.

«Я думаю, что в этом есть только недостатки», — указал он.

«Во-первых, это провокация против наших соседей. Во-вторых, население здесь подвергается бомбардировкам, если что-то случится. Мы станем целями. Это нехорошо», — добавил житель Вардё Ронии Бьёрклунд.

Издание отмечает, что в 2017 и 2018 годах появились данные о пролете российских бомбардировщиков вблизи Вардё. По данным журналистов, самолеты подлетали достаточно близко, чтобы поразить при желании радиолокационные системы. Однако Минобороны РФ данную информацию не подтверждало.

Мэр муниципалитета Вардё Орджан Йенсен признал, что жители города действительно обеспокоены.

«Радарная система — это заноза в глазах России», — заявил мэр.

Однако норвежские военные убеждают соотечественников, что причин для беспокойства нет.  Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 12.05.2020
Двое гражданских погибли в результате взрыва на военном полигоне в Кузбассе
0
35
11:07 12.05.2020
МКБ обеспечивает компании финансами в условиях самоизоляции
0
57
11:05 12.05.2020
В России могут изменить понятие "оскорбление"
0
77
11:00 12.05.2020
РФ стала второй в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом
0
97
10:32 12.05.2020
В Ухане на коронавирус протестируют всех жителей поголовно
0
127
10:05 12.05.2020
Реальная смертность от COVID в РФ может быть выше на 70% - FT
0
159
10:00 12.05.2020
Конгрессмены США предложили усилить санкции против РФ за нарушение прав человека
0
155
09:35 12.05.2020
Пожар в больнице Святого Георгия в Петербурге потушен
0
165
09:20 12.05.2020
Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ снизят нефтедобычу
0
218
09:05 12.05.2020
Из горевшей больницы в Петербурге эвакуированы 150 человек
0
241

Возврат к списку