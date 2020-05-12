В Ухане на коронавирус протестируют всех жителей поголовно

10:32 Источник: Эхо Москвы

Всех жителей китайского Уханя протестируют на коронавирус. Распоряжение местных властей связано с тем, что в городе новый случай заражения коронавирусом, всего болеют 6 человек, все госпитализированы. Кроме того, выявлены бессимптомные носители вируса. Эхо Москвы