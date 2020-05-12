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Пожар в больнице Святого Георгия в Петербурге потушен

09:35 12.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, которая принимает пациентов с коронавирусом, потушен, участвовавший в тушении личный состав дезинфицируют из-за опасности заражения, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"Там все потушено, ликвидация будет объявлена, когда последний [пожарный] автомобиль уедет с места. Проводится дезинфекция личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования", - сказал представитель ведомства.

Пожар в больнице возник рано утром во вторник в палате на шестом этаже. По данным ведомства, площадь пожара составила 10 кв. метров. В результате пожара погибли пять человек. По факту ЧП СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что причиной пожара, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание в одном из аппаратов искусственной вентиляции легких или его неисправность.

С середины марта больница Святого Георгия одной из первых в Санкт-Петербурге полностью перепрофилирована в инфекционный стационар. Весь ее медперсонал занимается оказанием экстренной медицинской помощи только больным с острыми респираторными вирусными инфекциями и пневмониями, причиной которых является в том числе новая коронавирусная инфекция.

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