Пожар в больнице Святого Георгия в Петербурге потушен
09:35 12.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, которая принимает пациентов с коронавирусом, потушен, участвовавший в тушении личный состав дезинфицируют из-за опасности заражения, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
"Там все потушено, ликвидация будет объявлена, когда последний [пожарный] автомобиль уедет с места. Проводится дезинфекция личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования", - сказал представитель ведомства.
Пожар в больнице возник рано утром во вторник в палате на шестом этаже. По данным ведомства, площадь пожара составила 10 кв. метров. В результате пожара погибли пять человек. По факту ЧП СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что причиной пожара, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание в одном из аппаратов искусственной вентиляции легких или его неисправность.
С середины марта больница Святого Георгия одной из первых в Санкт-Петербурге полностью перепрофилирована в инфекционный стационар. Весь ее медперсонал занимается оказанием экстренной медицинской помощи только больным с острыми респираторными вирусными инфекциями и пневмониями, причиной которых является в том числе новая коронавирусная инфекция.
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