Двое гражданских погибли в результате взрыва на военном полигоне в Кузбассе
11:20 12.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двое гражданских погибли при взрыве боеприпаса на Юргинском военном полигоне в Кемеровской области. По факту случившегося проводится проверка, погибшие могли проникнуть на военный объект незаконно, сообщили во вторник ТАСС в командовании Юргинского гарнизона.
Ранее во вторник источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что в результате взрыва на Юргинском полигоне погибли несколько человек.
"Командование Юргинского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти двух гражданских лиц на полигоне в Кемеровской области. По предварительным данным, гражданские лица незаконно проникли на территорию полигона, где занимались поиском и сбором цветного металла. При попытке разобрать неразорвавшийся боеприпас произошел его подрыв. Уточняются все обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.
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