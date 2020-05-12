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Пассажирам без масок и перчаток в Москве 12 мая будут выносить предупреждение

11:32 12.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажиры, находящиеся в общественном транспорте без масок и перчаток, в первый день действия масочного режима будут получать только предупреждения. В дальнейшем меры будут ужесточаться, сообщил во вторник и. о. руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

"При появлении только в масках или только в перчатках [это] будет считаться нарушением. Сегодня, в первый день действия указа мэра, мы будем прежде всего выносить предупреждения. Но в дальнейшем будем вынуждены применять более строгие меры", - сказал он в эфире Первого канала.

По его словам, на станциях и в поездах московского метро совместно с сотрудниками полиции будут проводиться рейды по выявлению нарушителей. "Также правонарушения будут фиксироваться камерами видеонаблюдения", - добавил Султанов.

Султанов напомнил, что использование средств индивидуальной защиты сокращает вероятность распространения коронавируса. "Требования об обязательном использовании средств индивидуальной защиты - это важный шаг для возвращения к обычной жизни", - отметил он.

С 12 мая в Москве, Московской области и других регионах России вводится масочный режим в общественном транспорте, магазинах и на предприятиях. Проезд в общественном транспорте будет возможен только в масках и перчатках.

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