МКБ обеспечивает компании финансами в условиях самоизоляции
11:07 12.05.2020
«Возможности электронных сервисов приобрели особенную актуальность в период самоизоляции, - уверен директор департамента факторинга МКБ Кирилл Покровский. - Банк осуществляет финансирование по факторинговым операциям с использованием электронного документооборота полного цикла: от подготовки первичных документов, формирования реестров уступки до подписания уведомления всеми участниками сделки (поставщик, финансовый агент и дебитор). В режиме удаленной работы, когда далеко не у всех клиентов есть возможность оперативно оформить документы и передать в банк на бумаге, такие инструменты позволяют обеспечить стабильное и своевременное финансирование, и поддержать своих клиентов».
Отметим, что группа ЧТПЗ – одна из ведущих промышленных групп металлургического комплекса РФ. По итогам 2019 года доля компании в совокупных отгрузках российских трубных производителей составила 17,9%.
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