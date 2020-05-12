МКБ обеспечивает компании финансами в условиях самоизоляции

11:07

Московский кредитный банк (МКБ) профинансировал поставщиков группы компаний ЧТПЗ в рамках договоров факторинга, используя полностью электронный документооборот. Сейчас МКБ продолжает оказывать полный спектр услуг своим корпоративным клиентам как в отделениях, так и через каналы дистанционного обслуживания. Все основные операции по счетам (переводы в рублях и иностранной валюте, конверсионные операции, размещение депозитов, доставка наличных, документооборот по валютному контролю) доступны в системе «Ваш банк онлайн».



«Возможности электронных сервисов приобрели особенную актуальность в период самоизоляции, - уверен директор департамента факторинга МКБ Кирилл Покровский. - Банк осуществляет финансирование по факторинговым операциям с использованием электронного документооборота полного цикла: от подготовки первичных документов, формирования реестров уступки до подписания уведомления всеми участниками сделки (поставщик, финансовый агент и дебитор). В режиме удаленной работы, когда далеко не у всех клиентов есть возможность оперативно оформить документы и передать в банк на бумаге, такие инструменты позволяют обеспечить стабильное и своевременное финансирование, и поддержать своих клиентов».





Отметим, что группа ЧТПЗ – одна из ведущих промышленных групп металлургического комплекса РФ. По итогам 2019 года доля компании в совокупных отгрузках российских трубных производителей составила 17,9%.

