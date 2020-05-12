Кровля одного из корпусов больницы УФСИН горит в Тюмени - источник

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар произошел во вторник на территории больницы УФСИН по Тюменской области в Тюмени. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Горит кровля производственного корпуса больницы", - сказал источник. Данных о пострадавших нет.



