Число жертв пожара в хосписе в Красногорске выросло до 11
12:20 12.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два человека, пострадавшие при пожаре в частном хосписе в подмосковном Красногорске, умерли в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации городского округа. Таким образом, число погибших в результате происшествия выросло до 11.
"Сегодня ночью число жертв трагедии в частном пансионате по улице Тенистой в Красногорске увеличилось до 11 человек. Двое пострадавших скончались в больнице", - сказал собеседник агентства.
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