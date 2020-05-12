Число жертв пожара в хосписе в Красногорске выросло до 11

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека, пострадавшие при пожаре в частном хосписе в подмосковном Красногорске, умерли в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации городского округа. Таким образом, число погибших в результате происшествия выросло до 11.

"Сегодня ночью число жертв трагедии в частном пансионате по улице Тенистой в Красногорске увеличилось до 11 человек. Двое пострадавших скончались в больнице", - сказал собеседник агентства.