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НОВОСТИ

В Таиланде введут туристический сбор

12:32 12.05.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Таиланде введут туристический сбор в размере $9. Он стал частью 20-летнего национального плана, согласно которому государственные органы должны иметь постоянный доход для поддержания и стабилизации национальной экономики.

Об этом пишет газета Bangkok Post со ссылкой на главу министерства туризма Пипата Ратчакитпракана.

Туристический сбор включат в стоимость авиабилетов, как решат вопрос с наземным и морским транспортом, правительство пока не сообщает.

В мае 2019 года правительство Таиланда заявило о планах введения туристического налога с иностранных гостей для восстановления заповедных зон. Авторы инициативы заверяли, что сумма налога будет минимальной и не повлияет на отрасль. Однако в сентябре власти решили отложить эти планы, поскольку в тот момент сбор мог нанести дополнительный ущерб сектору, оказавшемуся в состоянии застоя.  Говорит Москва

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