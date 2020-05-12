Андрей Воробьев отложил снятие антикоронавирусных ограничений в Подмосковье

12:25

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал новое постановление по мерам борьбы с коронавирусом.

Согласно документу, в связи с новыми требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства ранее запланированное открытие строительства и производства откладывается до 18 мая. Для организаций (более 100 работников), которые сейчас работают, предусмотрено обязательное тестирование (каждые 2 недели 10% от общего числа работников), а также наличие стюардов с цветовой маркировкой головных уборов/одежды. До 15 июня 2020 года нуждающиеся семьи с детьми единовременно будут обеспечены продуктовыми наборами стоимостью до 2 200 руб. в количестве один набор на семью.

В своем блоге Андрей Воробьёв написал:

"Президент объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в России завершается. Мы подошли к следующему этапу - постепенному смягчению режима ограничений. Но в Подмосковье ограничения по работе экономики будут продлены до следующего понедельника. Хочу объяснить почему.

Специалисты, эксперты и областной Минздрав - на основании своего профессионального мнения и той огромной нагрузки, что испытывает наша система здравоохранения - предупреждают нас не спешить. И внимательно взвесить все за и против.

Как предписывают федеральные методики, прежде чем начинать снимать ограничения, нужно проанализировать три показателя.

Первый - коэффициент распространения инфекции, то есть среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. На первом этапе коэффициент не должен превышать 1. В Подмосковье сейчас - 1,2. Благодаря самоизоляции мы вплотную приблизились к планке, но зазор еще остается.

Второй показатель - свободный коечный фонд. Свободными должны оставаться как минимум 50% коек, предназначенных для лечения COVID-19. В Московской области свободны пока 38,5% коек. Количество госпитализаций остается высоким и койки продолжают заполняться.

И наконец, третий показатель - количество проведенных тестов. Он должен составлять не менее 70 на 100 тысяч населения. Благодаря открытию дополнительных лабораторий, у нас в Подмосковье - 90 на 100 тысяч.

Мы видим, что из трех показателей по двум риски есть. Поэтому сейчас открывать экономику, увы, опасно для жизни. Мы взяли паузу до 18 мая, чтобы увидеть положительную динамику, тщательнее подготовиться к открытию предприятий, подготовить стандарты и тем самым защитить людей. Это касается внедрения новых санитарных стандартов, обеспечения масками и другими средствами защиты.

Я прошу всех жителей быть осторожными, соблюдать санитарные правила и носить маску. Берегите себя!"