Трамп набрал рекордную сумму пожертвований на выборы за месяц
13:00 12.05.2020 Источник: Газета.Ru
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в апреле набрал $61,7 млн пожертвований на переизбрание главой государства на второй срок на предстоящих выборах, сообщили в избирательном штабе Трампа. Таким образом, общая сумма пожертвований на его избирательную кампанию достигла $742 млн.
В свою очередь, в избирательном штабе бывшего вице-президента Джозефа Байдена рассказали, что он собрал в апреле на предвыборную борьбу $60,5 млн.
59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Газета.Ru
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