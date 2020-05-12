Загоревшиеся в Москве и Петербурге аппараты ИВЛ были произведены на одном заводе - источник
13:05 12.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Аппараты искусственной вентиляции легких, ставшие причиной пожаров в 50-й больнице им. С. И. Спасокукоцкого в Москве 9 мая и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, были изготовлены на одном заводе. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.
"По имеющимся данным, загоревшийся сегодня аппарат ИВЛ был произведен на Уральском приборостроительном заводе. Сгоревший ИВЛ в Москве также был произведен на этом же заводе", - сказал источник. По предварительным данным, причиной возгорания в московской больнице стало короткое замыкание, из-за чего вспыхнул кислород. "Более точные причины в Петербурге устанавливаются", - отметил собеседник агентства.
Ранее в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что рассматриваются несколько версий возгорания аппарата ИВЛ в реанимационном отделении в больнице в Санкт-Петербурге, среди них короткое замыкание, неисправность, перегрузка, неправильная эксплуатация.
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