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НОВОСТИ

В Бурятии учредят медаль за борьбу с коронавирусом

13:20 12.05.2020 Источник: Эхо Москвы

В Бурятии будут вручать медаль за борьбу с коронавирусом. Учредить награду поручил глава республики Алексей Цыденов. Название и дизайн медали, которая будет приравнена к государственным наградам, выберут жители республики в ходе голосования на сайте «Гордость Бурятии».  Эхо Москвы

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