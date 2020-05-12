В Бурятии учредят медаль за борьбу с коронавирусом
13:20 12.05.2020 Источник: Эхо Москвы
В Бурятии будут вручать медаль за борьбу с коронавирусом. Учредить награду поручил глава республики Алексей Цыденов. Название и дизайн медали, которая будет приравнена к государственным наградам, выберут жители республики в ходе голосования на сайте «Гордость Бурятии». Эхо Москвы
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