В Бурятии учредят медаль за борьбу с коронавирусом

13:20 Источник: Эхо Москвы

В Бурятии будут вручать медаль за борьбу с коронавирусом. Учредить награду поручил глава республики Алексей Цыденов. Название и дизайн медали, которая будет приравнена к государственным наградам, выберут жители республики в ходе голосования на сайте «Гордость Бурятии». Эхо Москвы