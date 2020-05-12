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В Эстонии выявили две уникальные мутации коронавируса

13:32 12.05.2020 Источник: Интерфакс

Ученые Тартуского университета выявили две мутации коронавируса, которые встречаются только в Эстонии.

Как сообщила во вторник пресс-служба университета, "по сравнению с первоначальным штаммом, распространявшимся в Китае, у эстонских штаммов выявлено восемь мутаций, которые встречаются и в других регионах мира, и две мутации, которые на данный момент обнаружены только в Эстонии".

Данные выводы были сделаны на основе исследований геномных последовательностей коронавируса (SARS-CoV-2) у шести заразившихся жителей страны.

Специалист биоинформатики Тартуского университета Ааре Аброй (Aare Abroi) рассказал, что все проанализированные штаммы относятся к группе A2a вируса SARS-CoV-2. Его распространение связывают, предположительно, с Северной Италией, он вызывает заболевание преимущественно в Европе.

"Наряду с возникшими в Европе или других регионах мутациями, в Эстонии появились еще две мутации генома вируса", - отметил ученый.

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