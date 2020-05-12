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Бразилия собирается предотвращать уничтожение экваториальных лесов с помощью армии

14:00 12.05.2020 Источник: Эхо Москвы

Бразилия намерена предотвращать уничтожение экваториальных лесов с помощью солдат. На территории Амазонии разместили три военные базы, которые станут отправными точками для проведения операций против поджигателей и так называемых «черных лесорубов». Об этом в эфире государственного телевидения сказал вице-президент Антониу Гамилтон Моурау. На прошлой неделе глава государства подписал закон, позволяющий привлекать вооруженные силы для этих целей.

Сильные пожары охватили тропические леса Амазонии прошлым летом. Президент Жаир Болсонару столкнулся с критикой из-за сокращения расходов на экологию. Европейские лидеры обвинили бразильские власти в том, что те принимают недостаточные усилия в борьбе с пожарами. В ответ Болсонару уличил их в «колониалистском мышлении». Эхо Москвы

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