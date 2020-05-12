Снег и гроза ожидаются в Московском регионе в ближайшие часы - Гидрометцентр
14:12 12.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Резкое похолодание сразу на 20 градусов, сильный ветер, гроза и мокрый снег прогнозируются в Москве и Подмосковье в ближайшие часы. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"За 10-12 часов, с 14 часов до 3-4 часов утра, примерно, температура понизится на 20 градусов. Прохождение фронтального раздела обусловит и усиление ветра до 15-20 м/ с, и условия для грозовой деятельности. Вероятны и осадки не только в виде дождя на западе области, но и в виде снега", - сообщил он.
По словам Вильфанда, в последующие дни жителей столичного региона ожидает температурный фон на 3-4 градуса ниже нормы.
По данным Гидрометцентра, во вторник днем в Москве ожидается 24-26 градусов тепла, в среду - 10-12, в четверг - 13-15, в пятницу - 12-14, в субботу - 12-17, в воскресенье - 13-18 градусов тепла.
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