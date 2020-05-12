ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС), в городе Кимры Тверской области "задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих".

У него изъяты переделанный под боевой травматический пистолет ПМ с самодельными боеприпасами, три самодельных зажигательных устройства (коктейли Молотова), холодное оружие, средства связи. Кроме того, отметили в ЦОС, "изъяты дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении".

В отношении задержанного следователями УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК России (приготовление к террористическому акту), он заключен под стражу.