Госдума приняла в I чтении проект о неотложных мерах поддержки экономики при пандемии

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции". Документ был внесен правительством РФ в нижнюю палату парламента 7 мая.

Законопроект разработан с целью урегулирования правоотношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, говорится в пояснительной записке.

Проектом закона предлагается автоматически продлить аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, ряд разрешений в сфере туризма (свидетельств о классификации гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, аттестатов об аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей). Кроме того, законопроектом предлагается продление срока действия разрешений на осуществление деятельности такси.

Также предложено продлить аттестации аварийно- спасательных служб и сроки действия разрешительных документов в области охраны окружающей среды. Согласно законопроекту, могут продлить сроки действия результатов проведения специальной оценки условий труда и сертификатов экспертов на право выполнения работ по специальной оценке условий труда.