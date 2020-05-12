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НОВОСТИ

Наименьший возможный оклад в РФ могут приравнять к МРОТ

15:12 12.05.2020 Источник: Известия

Наименьший возможный оклад в России могут приравнять к минимальному размеру оплаты труда. В этом случае, например, если заработок сотрудника складывается из 7 тыс. рублей базовой ставки и 5 тыс. рублей премии, работодателю придется увеличить оклад до 12 тыс. рублей (размер МРОТа в среднем по стране). Внесение соответствующих поправок в Трудовой кодекс планируют обсудить представители Минтруда, профсоюзов и работодателей на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, выяснили «Известия».

Впрочем, норма не гарантирует повышения заработка для получающих минимум, ведь организации могут сократить надбавки, обращают внимание эксперты.

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