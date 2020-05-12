Наименьший возможный оклад в РФ могут приравнять к МРОТ
15:12 12.05.2020 Источник: Известия
Впрочем, норма не гарантирует повышения заработка для получающих минимум, ведь организации могут сократить надбавки, обращают внимание эксперты.
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