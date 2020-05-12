В Париже запретили распивать алкоголь на набережных
15:32 12.05.2020 Источник: Эхо Москвы
В Париже запретили распивать алкоголь на берегах рек и каналов. Как говорится в распоряжении префектуры, на эти меры власти пошли, столкнувшись с безответственным поведением граждан. Накануне через несколько часов после ослабления режима изоляции на набережной канала Сен-Мартен, не соблюдая дистанцию и санитарные предписания, собралась толпа людей. Их разогнали полицейские.
Франция входит в десятку стран с наибольшим количеством зараженных коронавирусом – в стране из более 170 тысяч. Жертвами эпидемии стали уже более 25 тысяч человек. Эхо Москвы
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