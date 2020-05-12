0
0
79
НОВОСТИ

В Париже запретили распивать алкоголь на набережных

15:32 12.05.2020 Источник: Эхо Москвы

В Париже запретили распивать алкоголь на берегах рек и каналов. Как говорится в распоряжении префектуры, на эти меры власти пошли, столкнувшись с безответственным поведением граждан. Накануне через несколько часов после ослабления режима изоляции на набережной канала Сен-Мартен, не соблюдая дистанцию и санитарные предписания, собралась толпа людей. Их разогнали полицейские.

Франция входит в десятку стран с наибольшим количеством зараженных коронавирусом – в стране из более 170 тысяч. Жертвами эпидемии стали уже более 25 тысяч человек.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 12.05.2020
Дмитрий Песков заболел коронавирусом
0
71
15:12 12.05.2020
Наименьший возможный оклад в РФ могут приравнять к МРОТ
0
132
15:00 12.05.2020
Госдума приняла в I чтении проект о неотложных мерах поддержки экономики при пандемии
0
124
14:37 12.05.2020
Сбербанк поможет всем желающим присоединиться к борьбе против коронавируса
0
159
14:32 12.05.2020
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
0
166
14:12 12.05.2020
Снег и гроза ожидаются в Московском регионе в ближайшие часы - Гидрометцентр
0
273
14:00 12.05.2020
Бразилия собирается предотвращать уничтожение экваториальных лесов с помощью армии
0
196
13:32 12.05.2020
В Эстонии выявили две уникальные мутации коронавируса
0
274
13:20 12.05.2020
В Бурятии учредят медаль за борьбу с коронавирусом
0
227
13:05 12.05.2020
Мэр Москвы поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником
0
219

Возврат к списку