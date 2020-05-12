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НОВОСТИ

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

16:00 12.05.2020 Источник: Интерфакс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил "Интерфаксу", что заболел - у него диагностирован коронавирус.

"Да, заболел. Лечусь", - сказал Песков на вопрос агентства о его самочувствии.

Дмитрий Песков в настоящий момент находится в клинике.

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