Дмитрий Песков заболел коронавирусом

16:00 Источник: Интерфакс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил "Интерфаксу", что заболел - у него диагностирован коронавирус.

"Да, заболел. Лечусь", - сказал Песков на вопрос агентства о его самочувствии.

Дмитрий Песков в настоящий момент находится в клинике.