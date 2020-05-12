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Краснодарская пара сыграла свадьбу на балконе

16:12 12.05.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Пара из Краснодара сыграла свадьбу на балконе. Видео с церемонии появилось в социальных сетях.

Представитель ЗАГСа, чтобы не нарушать режим самоизоляции, поднялась к балкону молодых людей на автокране. Она зачитала молодожёнам поздравление и объявила о регистрации брака, передаёт ОТР.

Жених и невеста были в медицинских масках.  Говорит Москва

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