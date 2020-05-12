Песков сообщил, что очно контактировал с Путиным больше месяца назад
16:32 12.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у которого выявлен коронавирус, сообщил ТАСС, что не общался очно с главой государства Владимиром Путиным больше месяца.
"Больше месяца [назад]", - ответил представитель Кремля на вопрос, когда он последний раз лично контактировал с Путиным.
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