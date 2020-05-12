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Коронавирус останется с нами надолго - Попова

17:12 12.05.2020 Источник: Интерфакс

Ученые сходятся во мнении, что коронавирусная инфекция останется надолго, сказала на брифинге во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Разные мнения излагают сегодня ученые в разных странах мира по отношению к новой коронавирусной инфекции, но практически все из них сходятся к одному, и российские ученые с этим выводом также согласны, его разделяют и поддерживают: новая коронавирусная инфекция нас сегодняшний день определена как инфекция, которая с нами останется на достаточно долгий период", - заявила Попова.

Для сохранения жизни и здоровья, а также чтобы вернуться к привычному образу жизни нужно выработать ряд правил, подчеркнула она.

Попова отметила, что обязательными для граждан останутся меры по ношению масок, дезинфекции поверхностей, мытью рук и соблюдению социальной дистанции.

Также Попова добавила, что "сегодня уже показано и доказано, что вирус достаточно устойчив к окружающей среде, он сохраняется на поверхности до 72 часов, поэтому еще одно требование, которое заложено в методических рекомендациях новых, - это требование по усиленным мерам дезинфекции, и эти меры должны соблюдаться неукоснительно, потому что отсутствие вируса в окружающей среде это одно из условий его непопадания в организм человека и к снижению риска к заражению".

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