В Польше сочли главной угрозой для страны "российский неоимпериализм"

17:32 Источник: РБК

Наиболее серьезную угрозу для Польши представляет неоимпериалистичекая политика, которую проводят власти России, в том числе путем использования военной силы. Об этом говорится в новой редакции стратегии национальной безопасности республики, опубликованной 12 мая. «Агрессия против Грузии, незаконная аннексия Крыма и действия в Восточной Украине нарушили главные принципы международного права и подорвали основы европейской системы безопасности», — утверждается в документе.

Россию также обвиняют в наращивании наступательных вооружений, проведении военных учений, симулирующих столкновение с силами НАТО, и развертывании систем ограничения доступа (A2AD, A2/AD, от англ. anti-access and area denial) концепция сдерживания потенциального противника за счет создания постоянной опасности для его возможных перемещений. — РБК) в Прибалтике и Калининградской области.

Авторы доклада предполагают, что «Российская Федерация продолжит свою политику по подрыву международного порядка, основанного на правилах, чтобы восстановить свою сферу влияния». РБК