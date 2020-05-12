В Польше сочли главной угрозой для страны "российский неоимпериализм"
17:32 12.05.2020 Источник: РБК
Наиболее серьезную угрозу для Польши представляет неоимпериалистичекая политика, которую проводят власти России, в том числе путем использования военной силы. Об этом говорится в новой редакции стратегии национальной безопасности республики, опубликованной 12 мая. «Агрессия против Грузии, незаконная аннексия Крыма и действия в Восточной Украине нарушили главные принципы международного права и подорвали основы европейской системы безопасности», — утверждается в документе.
Россию также обвиняют в наращивании наступательных вооружений, проведении военных учений, симулирующих столкновение с силами НАТО, и развертывании систем ограничения доступа (A2AD, A2/AD, от англ. anti-access and area denial) концепция сдерживания потенциального противника за счет создания постоянной опасности для его возможных перемещений. — РБК) в Прибалтике и Калининградской области.
Авторы доклада предполагают, что «Российская Федерация продолжит свою политику по подрыву международного порядка, основанного на правилах, чтобы восстановить свою сферу влияния». РБК
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