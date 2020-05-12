Лавров считает результатом обработки общественного сознания заявление Белого дома о победе над нацизмом
18:00 12.05.2020 Источник: Интерфакс
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не удивлен заявлениями Белого дома о победе США и Великобритании над нацистской Германией, но считает их "прискорбной историей".
Он отметил, что такое заявление стало результатом процессов, которые не первый день и не первый год происходят в медийном пространстве. Таким же образом на церемонии, посвященной дню памяти Холокоста, которая проходила в январе этого года в Израиле, вице-президент США Майк Пенс не упомянул о роли советской армии в освобождении Освенцима, ограничившись словами о том, что это сделали "солдаты".
"Поэтому меня, честно говоря, не удивляет, когда такого рода вещи звучат. И не потому, что мы подозреваем кого-то из конкретных американских политиков в сознательном затушевывании истории. Это результат обработки общественного сознания, включая и политиков", - добавил министр.
8 мая в "Твиттере" Белого дома появилось сообщение о том, что "8 мая 1945 года США и Великобритания победили нацистов".
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