Количество безработных в России удвоилось
18:40 12.05.2020 Источник: Интерфакс
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что количество безработных в России возросло почти вдвое, а за помощью в поиске работы или за пособием обратились 1,6 млн человек.
"Сегодня на ту дату, о которой мы говорим, дату перехода на "другой этап", количество зарегистрированных безработных в РФ выросло с 725,8 тыс. человек до 1,434 млн человек, практически удвоилось, возросло на 97,6%", - сказала Голикова на брифинге во вторник.
Она отметила, что с 1 марта в органы службы занятости обратились 1 млн 654 тыс. граждан "либо за поиском работы, либо чтобы получить пособие".
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