Суд в Киеве заочно арестовал Виктора Януковича
19:20 12.05.2020 Источник: Эхо Москвы
Суд в Киеве заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича. Здесь рассматривается дело о гибели участников «Евромайдана» более шести лет назад. В причастности к этому, помимо Януковича, обвиняются бойцы спецподразделения МВД «Беркут». Подсудимые вину отрицают.
Экс-президент Украины с начала 2014 года после бегства из Киева проживает в России. Эхо Москвы
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