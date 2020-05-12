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Суд в Киеве заочно арестовал Виктора Януковича

19:20 12.05.2020 Источник: Эхо Москвы

Суд в Киеве заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича. Здесь рассматривается дело о гибели участников «Евромайдана» более шести лет назад. В причастности к этому, помимо Януковича, обвиняются бойцы спецподразделения МВД «Беркут». Подсудимые вину отрицают. 

Экс-президент Украины с начала 2014 года после бегства из Киева проживает в России.  Эхо Москвы

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