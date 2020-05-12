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На выплату 5 тыс руб на детей до трех лет подано более 2,5 млн заявлений

20:00 12.05.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Более 2,5 млн заявлений подано на выплату 5 тысяч рублей на детей до трёх лет. На эти цели перечислено из бюджета 15,5 млрд рублей, сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, по данным на 11 мая через личные кабинеты на сайтах Пенсионного фонда и Единого портала госуслуг поступило 2 млн 652 тыс. 440 таких заявлений от граждан.

Президент накануне заявил, что с апреля по июнь семьи с детьми до трёх лет ежемесячно будут получать по 5 тысяч рублей.  Говорит Москва

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