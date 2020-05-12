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Голосование по поправкам в Конституцию может пройти до начала июля - СМИ

20:40 12.05.2020 Источник: Эхо Москвы

Голосование по поправкам в Конституцию может пройти до начала июля. Как пишет интернет-издание «Открытые медиа», регионы уже начали подготовку. Администрация на местах заключает контракты, чтобы укомплектовать избирательные участки и оповестить жителей о голосовании, — пишет издание со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. 

Между тем, лидер ЛДПР Владимир Жириновский сказал сегодня, что предлагает отменить референдум, поскольку ограничения из-за коронавируса могут сохраняться до конца года.  Эхо Москвы

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