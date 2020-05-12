Число заразившихся коронавирусом военнослужащих ВС РФ выросло до 1 709

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число инфицированных коронавирусной инфекцией военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ увеличилось за сутки на 20 - с 1 689 до 1 709, говорится в опубликованном во вторник бюллетене Минобороны России.

"По состоянию на 12 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1 709 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - говорится в документе.

По состоянию на 11 мая число заразившихся военнослужащих составляло 1 689.