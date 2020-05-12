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Блокчейн-платформа TON не будет запущена - Павел Дуров

22:00 12.05.2020 Источник: РБК

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о том, что блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON) не будет запущена.

«Мы приняли трудное решение не продолжать работу над TON. <...>. Я пишу этот пост, чтобы официально объявить, что активное участие Telegram в TON закончено», — написал Дуров. Он напомнил, что работа над созданием блокчейн-платформы TON и криптовалюты, которая должна была получить название Gram, велась в течение последних 2,5 лет, однако американский суд запретил функционирование TON.

Дуров отметил, что решение американского суда о запрете выпуска криптовалюты Gram было парадоксальным, поскольку власти США запретили распространять ее не только на территории страны, но и во всем мире. По его словам, американский суд, вынося решение не в пользу Telegram, оказался прав в том, что проживающие за пределами США зависят от этой страны, когда речь заходит о финансах и технологиях. 

«США могут использовать свой контроль над долларом и глобальной финансовой системой, чтобы закрыть любой банк или банковский счет в мире. Они могут использовать свой контроль над Apple и Google для удаления приложений из App Store и Google Play. Так что да, это правда, что у других стран нет полного суверенитета в том, что им можно разрешать на своей территории. К сожалению, мы — 96% населения мира, проживающего в разных странах, — зависим от лиц, принимающих решения, которых избирают 4%, проживающие в США», — добавил он.  РБК

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