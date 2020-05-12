В НАСА сообщили, что заплатят более $90 млн за место на "Союзе"
22:40 12.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ациональное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) заплатит более 90 млн долларов за место для астронавта на российском корабле "Союз", который должен быть запущен осенью к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила ТАСС во вторник официальный представитель американского ведомства Стефани Ширхольц.
Ранее НАСА заявило о завершении переговоров с корпорацией "Роскосмос" "относительно приобретения одного дополнительного места на "Союзе", который будет запущен осенью". В документе не уточнялось, чем именно завершились эти консультации.
Как уточнила Ширхольц, согласно достигнутым договоренностям, "место для одного члена экипажа осенью 2020 года" на "Союзе" будет стоить более 90,25 млн долларов. По ее словам, это "включает в себя все необходимое обучение и подготовку к запуску, операции во время полета, приземление и поиски членов экипажа". Кроме того, в указанную стоимость включена доставка на станцию некоторых грузов и обратно, а также "сопутствующие услуги, касающиеся запуска и посадки".
Представитель НАСА также констатировала, что ведомство "согласилось компенсировать "Роскосмосу" упущенную возможность отправки" российского космонавта на станцию. По словам Ширхольц, речь идет о согласии НАСА доставить на станцию некоторые грузы, запрошенные российской стороной.
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