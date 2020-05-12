0
0
122
НОВОСТИ

В НАСА сообщили, что заплатят более $90 млн за место на "Союзе"

22:40 12.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ациональное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) заплатит более 90 млн долларов за место для астронавта на российском корабле "Союз", который должен быть запущен осенью к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила ТАСС во вторник официальный представитель американского ведомства Стефани Ширхольц.

Ранее НАСА заявило о завершении переговоров с корпорацией "Роскосмос" "относительно приобретения одного дополнительного места на "Союзе", который будет запущен осенью". В документе не уточнялось, чем именно завершились эти консультации.

Как уточнила Ширхольц, согласно достигнутым договоренностям, "место для одного члена экипажа осенью 2020 года" на "Союзе" будет стоить более 90,25 млн долларов. По ее словам, это "включает в себя все необходимое обучение и подготовку к запуску, операции во время полета, приземление и поиски членов экипажа". Кроме того, в указанную стоимость включена доставка на станцию некоторых грузов и обратно, а также "сопутствующие услуги, касающиеся запуска и посадки".

Представитель НАСА также констатировала, что ведомство "согласилось компенсировать "Роскосмосу" упущенную возможность отправки" российского космонавта на станцию. По словам Ширхольц, речь идет о согласии НАСА доставить на станцию некоторые грузы, запрошенные российской стороной.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 12.05.2020
Блокчейн-платформа TON не будет запущена - Павел Дуров
0
165
21:20 12.05.2020
Число заразившихся коронавирусом военнослужащих ВС РФ выросло до 1 709
0
195
20:40 12.05.2020
Голосование по поправкам в Конституцию может пройти до начала июля - СМИ
0
238
20:00 12.05.2020
На выплату 5 тыс руб на детей до трех лет подано более 2,5 млн заявлений
0
258
19:20 12.05.2020
Суд в Киеве заочно арестовал Виктора Януковича
0
294
18:40 12.05.2020
Количество безработных в России удвоилось
0
328
18:00 12.05.2020
Лавров считает результатом обработки общественного сознания заявление Белого дома о победе над нацизмом
0
411
17:32 12.05.2020
В Польше сочли главной угрозой для страны "российский неоимпериализм"
0
432
17:12 12.05.2020
Коронавирус останется с нами надолго - Попова
0
453
17:00 12.05.2020
Шамана Габышева принудительно поместили в психбольницу
0
451

Возврат к списку