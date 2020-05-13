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До 6 сентября отменены все бродвейские мюзиклы в Нью-Йорке

07:30 13.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бродвейские театры в Нью- Йорке будут закрыты до 6 сентября включительно из-за пандемии. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте ассоциации "Бродвейская лига" (The Broadway League), объединяющей более 700 владельцев и художественных руководителей театров, продюсеров и других работников сферы.

"Сроки возобновления представлений еще предстоит определить. Тем временем театры Бродвея предлагают вернуть стоимость билетов и поменять билеты на шоу до 6 сентября 2020 года включительно", - уточнила лига. "Нам хотелось бы возобновить все бродвейские представления как можно скорее, но нам до этого момента необходимо обеспечивать здоровье и благополучие всех, кто приходит к нам - за кулисами и в зале", - отметила председатель "Бродвейской лиги" Шарлотта Мартин.

Показ всех спектаклей на Бродвее был приостановлен 12 марта. На тот момент репертуар насчитывал 31 спектакль и мюзикл, в том числе восемь новых шоу. Шли репетиции еще восьми постановок, премьеры которых намечались на весну текущего года, уточнила лига.

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