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НОВОСТИ

Во Франции для оцени действий правительства во время пандемии будет создана комиссия

07:40 13.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенат Франции решил создать специальную комиссию для проведения парламентского расследования мер, принятых исполнительной властью в период борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщил во вторник на своем сайте журнал "Пари-матч" (Paris-Match).

По словам еженедельника, формируемая комиссия будет отличаться по составу от других сенатских комитетов. В нее войдут 36 сенаторов вместо 21, как это обычно принято в верхней палате французского парламента. В состав комиссии, формирование которой завершится к 20 июня, будут включены руководители партийных фракций и председатели всех тематических комиссий палаты.

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